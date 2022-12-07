"Двигается со скоростью танка": Кулеба рассказал о прогрессе в переговорах о поставках Abrams для ВСУ

Украина постоянно поднимает тему поставок танков на нужды ВСУ

Украинские политики на каждой встрече с представителями США поднимают тему предоставления ВСУ систем ПВО Patriot и танков Abrams.

Как сообщает "Гордон", об этом рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга. По его словам, разговор идет сложно, но все же определенное продвижение в этом направлении есть.

"Безусловно, мне бы хотелось, чтобы он двигался со скоростью самолета, но он двигается со скоростью танка, поэтому занимает время", — рассказал он.

Министр отметил, что тема поставок тяжелого оружия поднимается регулярно на уровне президента, его офиса и на уровне МИД. Вместе с тем он подчеркнул, что иностранные партнеры делают все возможное, чтобы решить наиболее актуальные проблемы Украины.

По словам Кулебы для Украины нет никаких "запрещенных тем" в вопросах поставок любых видов вооружения.

Как сообщалось ранее, посол Украины в Германии Алексей Макеев заявлял, что украинская сторона имеет ряд обоснованных причин рассчитывать на то, что ФРГ все же согласится предоставить Украине танки Leopard 2.

Вместе с тем другие союзники тоже работают над поставками танков для ВСУ, однако упор в основном делается на машины советского производства.

Полковник запаса Сергей Грабский объяснил "Телеграфу", что в этом есть определенный смысл, поскольку ВСУ умеют обращаться с этими образцами вооружения, а также, что немаловажно, имеют возможности для их ремонта.