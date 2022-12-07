Мобилизация в Украине в новом году: кого призовут в первую очередь

Во многом сейчас в армию призывают не сколько для обороны, а для непосредственной обороны страны

В Украине до февраля 2023 года официально продлена всеобщая мобилизация. Это значит, что даже после новогодних праздников мужчинам призывного возраста продолжат вручать повестки в армию, что может обозначать как участие в непосредственных боевых действиях, так и дополнительное постановление на воинский учет.

Детальнее о том, что ждет украинцев от мобилизации в следующем году, пишет OBOZREVATEL. Сразу же отметим, что подобные мероприятия сейчас проходят согласно Указу президента "О всеобщей мобилизации". Продлится его действие и в 2023-м.

По словам начальника Киевского городского центра комплектования и соцподдержки, полковника Юрий Максимова, украинские воины делают все возможное, чтобы приблизить победу. Многие надеются, что она таки настанет в следующем году.

"Но мобилизационные мероприятия будут проводиться, это необходимость, — подчеркнул он. — Пока мы воюем, должны иметь личный состав для обороны и наступления, чтобы освободить наши земли".

Как и сейчас, в первую очередь мобилизации подлежат мужчины призывного возраста — от 18 до 60 лет. Во многих случаях вручение повестки не является обязательным показателем того, что украинца заберут непосредственно на войну. Часто в военкоматах мужчин просят пройти медосмотр, чтобы либо продлить их пребывание на воинском учете, или же снять их с него.

Больше всего внимания для комплектации боевых частей уделяют резервистам, бывшим АТО-вцам и участникам ООС, однако призывают и тех людей, которые раньше не имели отношения к военному делу. Для таких новичков обязательно проводится предварительная подготовка перед отправкой в зону боевых действий.

Игорь Бацюн, возглавляющий Житомирский городской территориальный центр комплектования и соцподдержки, подчеркивает, что все люди, получившие повестку, должны прибыть в военкомат. Даже если украинец имеет отсрочку или непригоден к службе по состоянию здоровья — данный момент нужно дополнительно уточнить.

Ранее "Телеграф" рассказывал, могут ли в Украине мобилизовать в армию людей, имеющих инвалидность или "белый билет".

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