Известного боевика ликвидировали в Волновахе

На Донбассе был ликвидирован друг главаря боевиков так называемой "ДНР" дениса пушилина андрей старинцев.

Согласно заявлению пушилина, старинцев погиб 6 декабря якобы в результате обстрела Донецка, в котором оккупанты традиционно обвинили ВСУ, хотя обнародованные доказательства свидетельствуют о другом. Его тело, по словам главаря боевиков, обнаружили сегодня под завалами.

"Не мог с вечера ему дозвониться, предчувствовал, что что-то не то…Знаком с ним с молодости, много вместе пройдено, много под гитару спето душевных песен.", — говорит пушилин.

При этом советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что друг пушилина был ликвидирован в Волновахе.

"Еще и в Волновхе пропа***дона от псевдокультуры и личного друга пушилина старинцева Андрея отправили подпевать Кобзону. Как хорош оказался День ВСУ для Донецкой области", — заявил Андрющенко.

Отметим, что старинцев является довольно известной фигурой в кругах террористов — боевик, певец, композитор, друг пушилина и соавтор гимна общественного движения "Донецкая Республика".

Напомним, ранее мы писали о том, что на Донбассе ликвидировали приспешника пушилина михаила жукова.

Также мы сообщали о том, что в самой горячей точке фронта был ликвидирован необычный оккупант.