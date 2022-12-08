Есть определенная схема: эксперт объяснил, как рф выбирает время для массированных обстрелов

Россияне имеют реальную и пропагандистскую версии планирования ударов по Украине

Массированные атаки российских оккупантов на мирные города Украины имеют определенную системность. По словам военного эксперта, профессора Пражского муниципального университета Юрия Федорова, россияне пытаются выбирать для обстрелов даты, которые связаны с серьезными изменениями на фронте или важными событиями. При этом враг просчитывает свои возможности таким образом, чтобы успеть накопить достаточно средств для нанесения более масштабных разрушений.

Об этом Федоров рассказал в эфире телеканала FREEДОМ. Также он подчеркнул, что все версии насчет "нанесения возмездия" являются не более чем пропагандистскими, ведь молниеносной "мести" от россиян ждать не приходится. Это связано с проблемами логистики и обеспечения боеприпасами, которые сейчас весьма остро ощущаются противником.

"Первый удар был якобы "посвящен" взрыву на Крымском мосту. Но это имеет некоторое пропагандистское значение, ведь создается впечатление, что такие удары приносят мести за те или другие действия ВСУ, — говорит эксперт. — Но это исключительно пропагандистская версия, ведь подготовка занимает длительное время, несколько дней как минимум".

Главный же упор при выборе даты массированной ракетной атаки российское военное командование делает на анализ предыдущих атак. Они определяют, какие разрушения были нанесены, что за ошибки допущены и как можно сделать так, чтобы в этот раз причиненные убытки стали еще больше. Таким образом в Кремле надеются, что украинцы начнут возмущаться и требовать от правительства капитуляции перед россией. Юрий Федоров подчеркивает: в Москве по-прежнему не понимают — выбор такой тактики в нынешней войне является абсолютно провальной.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какую причину для ракетного удара 5 декабря могли выбрать оккупанты. Свою позицию озвучил военный эксперт Николай Саламаха.

Также мы писали о последствиях атаки не только для Украины, но и для Молдовы, ведь одна из российских ракет упала на территории этой страны.