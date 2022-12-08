Оккупанты скоро попрощаются с двумя городами на Донбассе - Гайдай

Оккупанты стянули большое количество техники в Сватово и Кременную

На Луганщине продолжаются тяжелые бои. Российские захватчики пытаются укреплять направление Сватово — Кременная, поскольку понимают, что скорое наступление Вооруженных сил Украины неизбежно.

Чтобы остановить продвижение наших военных, захватчики стягивают на направление Сватово-Кременная большое количество сил и техники. Об этом рассказал глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай в эфире телеканала FREEДOM.

"Что касается Сватово-Кременского направления, там оккупанты стянули большое количество сил и средств. Они пытаются как-то изменить ситуацию, остановить продвижение наших войск", — говорит Гайдай.

Сватово - Кременная на карте

Также он подчеркнул, что оккупанты приступили к созданию второй линии обороны в Старобельске.

"Учитывая то, что они в Старобельске строят уже вторую линию обороны, то, я думаю, что морально они уже понимают, что в каком-то обозримом будущем со Сватово и Кременной им придется попрощаться", – добавил Сергей Гайдай.

Старобельск на карте

По его словам, оккупанты продолжают атаковать в Белогоровке. Там ситуация остается тяжелой. Российские военные совершают обстрелы практически круглосуточно, пытаясь захватить населенный пункт.

Белогоровка на карте

Напомним, что освобождение Сватово даст возможность ВСУ давить с севера на оккупантов в Кременной, Рубежном, Северодонецке и Лисичанске.