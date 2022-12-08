ВСУ разгромили элитную танковую армию россии: отчет британской разведки

1-я ГТА сейчас укрепилась в районе Сватово

Из-за огромных потерь на войне в Украине россия вынуждена пополнить свою элитную кремлевскую танковую армию, предназначенную для защиты Москвы, призывниками.

Так, по данным британского министерства обороны, 1-я гвардейская танковая армия россии (1-я ГТА) понесла тяжелые потери в начале войны, а также во время отступления из Харьковской области в сентябре 2022 года. Сообщается, что в настоящее время она, вероятно, частично усилена мобилизованными резервистами. При этом ее численность все еще значительно ниже штатной, составляющей 25 000 человек.

"В настоящее время россия завершила почти непрерывную систему траншей на протяжении 60 км между Сватово и российской границей. Однако, несмотря на продолжительность этих работ, глубина укреплений остается неясной. Эффективность оборонительных операций 1 ГТА и других формирований во многом будет зависеть от степени поддержки запасных позиций", — добавили в Министерстве обороны Британии.

Сейчас разгромленная танковая армия укрепилась в районе Сватово Луганской области и вероятно будет там держать оборону.

Напомним, ранее мы писали о том, что в россии заявили, что собираются вновь захватить освобожденные украинской армией территории.

Также мы писали о том, что путин прокомментировал удары по украинской энергосистеме и снова обвинил во всем Украину.