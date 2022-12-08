Россияне придумали новый фейк-страшилку о ВСУ для своих военных: подробности

В Генштабе ВСУ рассказали, о чем на этот раз врут в российском информационном пространстве

После волны фейков о падении ракеты на территории Польше россияне выдают в информпространство новые небылицы в попытке дискредитировать Вооруженные Силы Украины. На этот раз в рф врут о неких денежных вознаграждениях за ликвидацию их военных в Украине.

Как сообщил в четверг, 8 декабря, Генеральный штаб ВСУ на странице ведомства в Facebook, на территории страны-агрессора распространяется новый фейк. Там даже называют суммы, которые якобы обещают украинским военным.

В Генштабе отметили, что фейковая информация направлена на дискредитацию военно-политического руководства Украины. Так, россияне предоставляют якобы доказательства назначения денежного вознаграждения за уничтожение военнослужащих вооруженных сил российской федерации. В рф даже озвучиваются конкретные суммы: от 700 до 1 тысячи долларов США.

Напомним, в последнее время российские блогеры, чиновники и журналисты заполонили сеть "пугалками" об отключении света в Украине. Можно выделить по меньшей мере пять самых популярных фейков на эту тему.

Тем не менее, российская пропаганда стала в разы примитивнее. Такое мнение озвучила "Телеграфу" медиаэксперт Татьяна Попова, подкрепив его рядом примеров.