В партнерах - зять премьер-министра рф: как букмекеры из казино Pin-Up хотят усидеть на двух стульях

Казино Pin-up скрывает информацию о бизнесе с рф

В информационном пространстве можно прочитать о многих отечественных компаничх, которые в условиях агрессии рф пытается делом помогать ВСУ, но бывает так, что некоторые из них таким образом замаливают свои грехи.

Одна из таких – ООО "Пин-Ап", владелец одноименного онлайн-казино, хорошо известного украинским, а также белорусским и российским игрокам.

Казино старается привлечь внимание игроков

Тайна владельца "Пин-Ап" на 435 миллионов

Хотя во всех публикациях, посвященных деятельности казино "Пин-Ап", в качестве владелицы фигурирует собственница ООО "Пин-Ап" Мария Ильина, на деле лицензией, разрешающей работу онлайн-казино владеет такое себе ООО "Укр Гейм Технолоджи" (УГТ), получившее ее 9 апреля 2021 года.

Собственником же самого "УГТ" является другая фирма – ООО "Укр Гейм Консалтинг Групп", которой владеет некий Ярослав Фомицкий. Что из себя представляет этот бизнесмен – неизвестно, а ведь ему согласно данным реестров принадлежат ООО "Укр Гейм Технолоджи" (уставной фонд – 30 млн грн.,) ООО "Укр Гейм Консалтинг Групп" (уставной фонд – 5 млн грн.) и наконец, ООО "Старт Консалт" (уставной фонд – 400 млн грн.).

Откуда у непубличного человека, которому принадлежат компании с собственным капиталом в 435 млн грн, такие деньги совершенно непонятно. На этом фоне предписание чиновников из Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, нашедших в сентябре какие-то нарушения в работе "Укр Гейм Технолоджи" кажутся смешными.

Такая таинственность поневоле приводит к мысли, что владельцам всех этих компаний, а прежде всего ООО "Пин-Ап", есть что скрывать. И надо сказать, это более чем верно.

Мария Ильина: родом из Луганска, а партнер – зять премьер-министра рф

ООО "Пин-Ап" и ее владелица Мария Ильина привлекла внимание СМИ еще весной. Как писали тогда журналисты, уроженка ныне оккупированного Луганска, ранее уехала в Москву и именно в россии создала игровой бренд pin-up в 2016 году.

Мария Ильина

В Украину онлайн-казино "Пин-ап" пришло 4 года спустя, в 2020 году, как раз перед легализацией азартных игр. Правда лицензия, как указано выше, была взята тогда на специально созданную под эту лицензию "Укр Гейм Технолоджи". Очевидно, с целью скрыть российские корни нового оператора рынка азартных игр Украины.

Но журналисты выяснили российский след по кипрской компании Guruflow Team Ltd которая до недавнего времени в равных долях (по 25%) принадлежала Марине Ильиной, ее мужу-гражданину рф Дмитрию Пунину и еще двум россиянам — Ивану Банникову и Александру Матяшову.

К весне 2022 года дела российского "Пин-апа" пошли плохо и в марте сайт компании закрылся, правда уже спустя 3 дня "воскрес" но уже под новым брендом — Ivanbet. Но ребрендинг не помог и уже в середине апреля деньги клиентов Ivanbet были переведены в букмекерскую компанию "Фонбет".

Последняя примечательна не только тем, что считается старейшей и крупнейшей букмекерской компанией рф – выручка в 2020 году 52,2 млрд рос. руб или свыше 800 млн дол., но и структурой собственников.

Как писали профильные российские ресурсы, 13 апреля "Фонбет" оказался переписан на ООО "Пин-ап.ру" а собственником последнего стал Александр Удодов. Уроженец Дагестана, 53-летний Удодов известен тем, что 12 лет был женат на родной сестре нынешнего премьер-министра рф Михаила Мишустина.

Александр Удодов

А уже через 3 недели, в середине мая, российские СМИ заявили, что Удодов якобы продал букмекерский бизнес – 40% легального российского рынка, бизнесмену Александру Карманову, занимающемуся продажей труб для крупных государственных строек.

Интересно, что до апреля 2022 года ни Удодов, ни Карманов не были замечены в интересе к букмекерскому бизнесу, так что не исключено, что прежние владельцы "Пин-Ап" были просто подставными фигурами для экс-зятя российского премьера для работы в Украине. Точно так же, как в этой роли для украинского ООО "Пин-Ап" выступает лицензия на ООО "Укр Гейм Консалтинг Групп" Ярослава Фомицкого.

Ранее "Телеграф" уже писал о странностях в работе ООО "Пин-Ап" Марии Ильиной.