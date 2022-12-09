Два шанса: Ющенко объяснил, можно ли было предотвратить войну в Украине

Виктор Ющенко рассказал, мог ли он сделать невозможным агрессию путина в 2022 году во время своего президентства

Сценарий открытого военного вторжения россии на территорию Украины многие эксперты и политики не рассматривали всерьез даже за день до начала войны. Потому говорить об обратной цепочке событий, которые можно было прервать, не имеет смысла.

Третий президент Украины Виктор Ющенко рассказал в интервью "Телеграфу", что еще с 2008 года, на этапе вторжения российского вторжения в Грузию, стало понятно, что рф будет начинать проекты воссоздания СССР. Также понятным являлось и то, что россия будет вкладывать ресурсы в политическое влияние, экономические зависимости, блокирование движения Украины в ЕС и НАТО.

"350 лет украинской истории — это история российской оккупации и колонизации, это общеизвестно", — отметил экс-президент Украины.

Ющенко подчеркнул, что во времена, когда он был президентом, эти вещи было крайне тяжело доносить до украинского общества и до международного сообщества. В тот период россию не рассматривали как потенциальную угрозу, тем более военного характера.

Также бывший глава государства высказал свое мнение относительно того, какими путями можно было избежать российского вторжения на территорию нашей страны.

"Предотвратить вторжение путина можно было двумя путями: если бы украинский народ согласился на вечное президентство Януковича и дал полное согласие на его пропутинский курс. Белорусский сценарий, предложенный в 2004 году и в 2010 году. Два шанса! Или добиться включения Украины в состав НАТО или ЕС до 2022 года. Оцените, выглядят ли эти альтернативы доступными в период 2004-2010 гг. или даже до 2014 года", — отметил Ющенко.

Напомним, что Виктор Ющенко ответил на многие интересные вопросы журналистов "Телеграфа" в эксклюзивном интервью. В частности, он рассказал, какие трансформации произойдут в украинском обществе после войны и что произойдет с россией после её поражения.