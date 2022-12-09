Память стёрла все номера: тяжелораненый украинский воин мечтает вновь услышать голос своей жены

Волонтеры сейчас занимаются поиском родных военного в Ровенской области

Защищая родную землю от российских захватчиков украинские военные совершают героические поступки ценой собственной жизни и собственного здоровья. "Телеграф" расскажет историю 33-летнего воина по имени Сергей, который получил серьезные ранения в бою с оккупантами и главное, о чем он сейчас мечтает — услышать голос своей любимой супруги.

Сергей попал в больницу в состоянии комы с сотрясением мозга, широкой рваной раной теменной области, ожогами лица, роговицы, конъюнктивы, верхних дыхательных путей, а также ампутация левой кисти. Об этом на своей странице в Facebook рассказал генеральный директор Днепропетровской Областной Клинической Больницы им. И.И. Мечникова Сергей Рыженко.

Фото пострадавшего из больницы

"Дома шестимесячный ребенок и жена. После взрыва телефоны и документы разлетелись в клочья. Единственная просьба – только услышать голос жены. У нас любовь до предела (говорит пострадавший, — ред)", — отметил Рыженко.

Воин очень надеется на скорую встречу со своей семьей, однако он боится, чтобы родные видели его в таком состоянии. Волонтеры Мечникова сейчас занимаются поиском родных Сергей в Ровенской области, чтобы он смог позвонить своей жене и услышать её голос. Рыженко добавил, что после полученных ранений пострадавший не помнит номеров телефонов своих близких.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что военный летчику Вадим Ворошилов с позывным "Karaya" получил звание Героя. Украинскому воину удавалось сбить пять вражеских дронов и отвести от Винницы неисправный самолет.