Враг пытается прорваться по нескольким направлениям: свежие карты военных действий в Украине

Обстрелы и атаки по линии фронта продолжаются

Российские оккупанты под Сватово установили оборонительные рубежи. В районе Кременной сообщается о продолжающихся атаках как врагов, так и украинских воинов.

Как сообщается в отчете Института изучения войны, атаки российских войск в районе Бахмута и Авдеевки продолжаются. Ссылаясь на данные неофициальных источников, эксперты сообщают, что россияне могли занять позиции на острове на Днепре западнее Херсона.

Украинские силы и операция по перехвату скоплений войск россиян и удары по логистике на юге Украины могли подорвать российские силы.

Карта военных действий в Украине

Восток Украины

Российские оккупанты продолжают оборонять позиции северо-западнее Сватово, они готовят в окрестностях оборонительные рубежи. Якобы они расположены к северу от Сватово в сторону Троицкого и на юг в сторону Кременной. В районе Кременной наземные операции проводили и украинские, и российские войска. Силы обороны Украины отразили атаку россиян в районе Белогоровки. По заявлениям мо рф, оккупанты наступают в районе Лимана.

Карта боев на северо-востоке Украины

В Донецкой области оккупанты продолжают наступать в районе Бахмута. Под ударом сам город, а также населенные пункты к северу и югу. Враг также продолжает наступление в районе Авдеевки. Согласно данным Генштаба ВСУ, было отбито наступление в районе Марьинки. Российские источники утверждали, что их войска начали атаки украинских позиций в районе Новомихайловки и в Веселом. Бои продолжаются на западе Донецкой и востоке Запорожской области.

Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

Неофициальные источники утверждают, что росвойска могли высадиться на острове Потемкин в 10 км к юго-западу от Херсона на Днепре и установить там огневые позиции. Достоверность этих сведений официально не подтверждена, но они упоминаются экспертами в анализе данных с фронта. Продолжаются постоянные обстрелы правого берега реки. Украинские удары по местам скоплений оккупантов в Запорожской области продолжаются, также неприятности у россиян зафиксированы на Херсонщине в районе оборонительных укреплений. Успешные удары украинских сил могли подорвать не только логистику оккупантов, но и моральный дух врага.

Карта военных действий в Херсонской области

Как ранее сообщал "Телеграф", в районе Сватово на Луганщине действует первая танковая армия россии, которая уже понесла серьезные потери в боях с ВСУ и уже не такая "элитная". Сватово и Кременную глава Луганской ОВА назвал перспективными направлениями для освобождения украинскими Силами обороны.