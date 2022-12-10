Марсиане помогли: Подоляк любопытно прокомментировал взрывы на аэродромах рф

Украина использовала "марсианские технологии" для ударов по российским аэродромам

Удары по объектам на российской территории осуществляются без использования американского или другого иностранного оружия.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире программы "Орестократия" шеф-редактора издания OBOZREVATEL Ореста Сохара.

Он признал, что с территории Украины происходят некие вылеты, но не стал говорить, что это за устройства. Вместо того, он пошутил, что это некое "странное марсианское оружие".

"Может после войны мы скажем, что у нас были хорошие отношения с инопланетными партнерами, которы помогали нам военными возможностями", — сказал Подоляк.

Чиновник подчеркнул, что США и другие международные партнеры не имеют отношения к получению подобного рода оружия. Кроме того, по словам Подоляка, официально Украине не имеет никаких возможностей наносить удары по территории россии, а сами россияне открыто говорят, что это некие "неопознанные летающие объекты".

Он также отметил, что несмотря на это становится понятным, что российские стратегические объекты абсолютно беззащитны.

Подоляк не стал говорить, сколько подобных устройств находится в Украине и станет ли в россии больше "бавовны", однако заявил, что события будут развиваться "логичным путем".

Как сообщалось ранее, в начале декабря на российских аэродромах под Рязанью и Саратовом прозвучали взрывы, в результате которых были повреждены пара стратегических бомбардировщиков, использовавшихся для ракетных ударов по Украине.

В западных СМИ после этого сообщили, что удар был нанесен с помощью беспилотников.