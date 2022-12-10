Ключевой момент войны: у Зеленского объяснили, почему Украина не может позволить себе проиграть

В ОПУ рассказали о миссии Украины после войны

Украина не может позволить себе проиграть в войне против россии, поскольку в таком случае история в очередной раз будет искажена, а россия вновь останется безнаказанной.

Как рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире программы "Орестократия" шеф-редактора издания OBOZREVATEL Ореста Сохара, это для Украины является ключевым моментом.

Он напомнил, что россия точно так же исказила историю Второй мировой войны, представив себя в образе "героев в ангельских одеяниях" говоря о взятии Берлина.

"Только они забыли написать, сколько тысяч женщин и детей они там изнасиловали и убили", — сказал Подоляк.

По его словам, если россия сможет победить в войне против Украины, то события Бучи повторились бы повсюду, а в Киеве в первую очередь. Подоляк отметил, что после устроенной в столице массовой резни оккупанты вышли бы к мировому сообществу с документальным или художественным фильмом, в котором всю ответственность за свои поступки свалили бы на неких "нацистов".

Чиновник отмечает, одна из главных миссий Украины заключается в пересмотре всего того, что россия делала на протяжении последних 70 лет и фиксировании в истории ее роли, как массового убийцы и мародера.

Как сообщалось ранее, Подоляк выразил убеждение, что война закончится в 2023 году. По его словам, есть достаточное количество информации, чтобы иметь представление о том, какие возможности остаются у оккупантов и она позволит давать столь оптимистические прогнозы.