Когда закончится война и что будет с путиным: прогноз историка

Для российского диктатора проигрыш в войне станет концом политической карьеры

Война россии против Украины скорее всего будет закончена в 2023 году, поскольку из-за ряда причин рф больше не сможет продолжать боевые действия.

Как рассказал в своем YouTube российский историк и политический обозреватель Дмитрий Чернышевский, с 80% вероятности в 2023 году истощение военных возможностей кремля, а также рост социально-политического напряжения заставит страну искать возможности выйти из войны.

При этом он прогнозирует, что с завершением войны российский диктатор владимир путин потеряет власть, а возможно и свою жизнь.

"Трибунала в Мариуполе в 23-м году не будет — не успеют просто. А вот власть путин потеряет с большой вероятностью", — сказал историк.

Чернышевский не думает, что это приведет к революции, однако убежден, что будут сделаны первые шаги в этом направлении.

Что касается Украины, то историк ожидает, что после войны Запад потребует глубоких структурных реформ в обмен на вливание колоссальных средств в восстановление уничтоженной инфраструктуры и городов.

"Победители войны — Зеленский и ветераны — смогут подавить сопротивление украинского олигархата. Народ-победитель с этим справится", — уверен он.

Как сообщалось ранее, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк тоже заявлял, что война закончится в 2023 году. По его словам, есть достаточное количество информации, чтобы иметь представление о том, какие возможности остаются у оккупантов и она позволяет давать столь оптимистические прогнозы.