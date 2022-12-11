Оккупанты могут попытаться обойти Бахмут: актуальные карты боев в Украине

Вдоль линии фронта на востоке — серьезные бои, а на юге продолжаются обстрелы

На восточной линии фронта продолжаются бои. Украинские военные не останавливаются в направлении Сватово, про активность россиян в наземных атаках сообщают от Кременной.

Согласно данным Института изучения войны, россияне продолжают атаковать в районе Авдеевки и Бахмута. На западе Донецкой области враг в обороне.

Также отмечается, что в Донецкой области продолжают строить оборонительные сооружения. Для этого отбирают гражданское коммунальное оборудование.

Карта военных действий в Украине

Восток Украины

Украинские силы продолжают приближаться к Сватово. Россияне признают тактический успех ВСУ в районе трассы Р-66 возле города. Бои идут в районе Новоселовского (в 14 км к северо-западу от Сватово). Контратаки врага в районе Кременной продолжаются. Атаки оккупантов отразили в районе Площанки, Невского — к северо-западу от города, Белогоровки — к югу. Россияне заявляют про продвижение в направлении Лимана и занятие более выгодных рубежей. Украинские силы также продолжают наступление в районе Кременной. По мнению экспертов, российские силы намерены увеличить темпы наступления в западной части Луганской и восточной части Харьковской областей, чтобы упредить усиление украинских контрнаступательных операций зимой.

Карта боев на северо-востоке Украины

В Донецкой области россияне продолжают наступать в районе Бахмута. Отражены атаки на юге и северо-востоке. Оккупанты могут не атаковать Бахмут в лоб, а обойти с юга через Курдюмовку или продвигаться севернее в сторону Соледара по мнению российского военного эксперта, из-за больших военных затрат. В районе Авдеевки продолжается наступление оккупантов, в мо рф заявляют про продвижение. На западе Донецкой области враг в обороне.

Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

В Херсонской области продолжается обстрел украинских позиций и населенных пунктов на правом берегу Днепра, в то числе и по Херсону. Под огнем также Николаевская, Запорожская и Днепропетровская области. Украинские военные продолжили наносить удары по российским военным объектам в том числе в районе Энергодара, Молочанска, Токмака, Бердянска.

Карта военных действий на юге Украины

Ранее "Телеграф" сообщал, что в США изменилась точка зрения на более дальнобойные удары по российскому тылу — на территории самой рф. То, что Украина могла ударить (напомним, официально причастность не подтверждалась) по российским аэродромам вдали от линии фронта на сотни километров, означает, что в россии остается все меньше безопасных мест.