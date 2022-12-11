Эвакуировала чужих детей, а вместе со своими погибла: мариупольчанка награждена орденом посмертно

В Мариуполе погибла руководитель управления "Службы по делам детей"

В Украине продолжается развязанная россией полномасштабная война в Украине, которая с каждым днем забирает жизни всё большего количества, как военных, так и гражданских. Одной из таких непоправимых утрат для нашей страны является гибель руководителя управления "Службы по делам детей" Мариупольского городского совета Натальи Красильниковой.

В официальном Telegram-канале Мариупольского горсовета сообщается, что в честь Дня местного самоуправления Наталья была награждена орденом "За заслуги" ІІІ степени. Посмертно. Она была верна присяге на верность украинскому народу до последнего.

Отмечается, что с началом полномасштабного вторжения Наталья Красильникова, рискуя собой, занималась эвакуацией детей-сирот и воспитанников домов семейного типа. Она их спасала от обстрелов. Но, к сожалению, один из снарядов оборвал её собственную жизнь. От прямого попадания рашисткого оружия женщина погибла вместе со всей семьей – мужем, двумя дочками Ангелиной и Ренатой.

"Это большая трагедия для всех нас и болезненная потеря. Она была добрым Человеком с большой буквы, которая любила Мариуполь и делала все, чтобы помочь людям, даже под обстрелами", — отметили в горсовете.

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