Мобилизация не по месту прописки: что надо знать военнообязанным

В ВСУ напомнили о нюансах мобилизации в другой области

После начала полномасштабного российского вторжения в Украине была начата всеобщая мобилизация. Однако из-за боевых действий многим жителям нашей страны пришлось покинуть дом и переехать в другие области, что вызвало много вопросов о порядке призыва военнообязанных из числа переселенцев.

Как рассказал начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ полковник Роман Горбач в интервью "НВ", если мужчина на длительное время выбыл из одного региона и переехал в другой, то он обязан стать на воинский учет по новому месту проживания.

Если мужчина уехал в командировку, то у него тоже должны быть соответствующие документы.

Вместе с тем Горбач говорит, что представители центра комплектации не имеют полномочий, чтобы отправить военнообязанного проходить какие-то действия в таком же центре комплектации в другом регионе.

"Если в общении выяснится, что гражданин здесь живет какое-то время, то согласно закону он должен стать на военный учет. Его могут пригласить для этого в военкомат и уточнить все учетные данные", — отметил он.

При этом Горбач отмечает, что если мужчина на день-другой уехал в другой регион, то вряд ли ему будут вручать повестку.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что такое четвертая волна мобилизации, в каком случае она объявляется и кого будут призывать в ВСУ.