Украине стоит быть осторожной: в Лондоне предупредили об опасности переговоров с россией

В Лондоне подчеркивают, что Украина должна определять, когда начинать переговоры

Великобритания призвала Украину с осторожностью относится к теме переговоров с россией, поскольку кремлевский диктатор владимир путин может воспользоваться полученной паузой для восстановления наступательного потенциала.

Об этом рассказал глава МИД Соединенного Королевства Джереми Клеверли в интервью The Telegraph. Он отметил, что не видит никаких сигналов о том, что путин готов к подобного рода переговорам, а его риторика остается "конфронтационной".

"Мы должны опасаться паузы, используемой россией для того, чтобы убедиться, что ее следующая фаза агрессии будет более эффективной, чем эта", — сказал министр.

Клеверли добавил, что переговоры не могут быть прикрытием для перевооружения российской армии и продолжения вербовки новых солдат, в том числе и из числа заключенных.

При этом он отметил, что Лондон хочет, чтобы переговоры начались, однако подчеркнул, что их условия и содержание будут определятся Украиной.

Вместе с тем президент Франции Эммануэль Макрон в своем Твиттер заверил Украину в поддержке.

"Украина может рассчитывать на поддержку Франции столько, сколько потребуется для полного восстановления ее суверенитета и территориальной целостности", — написал он.

Как сообщалось ранее, посол Украины в Германии сообщил, что в Берлине заверили, что ВСУ получат больше оружия и боеприпасов.