"Останавливаться не планируем": Резников рассказал, что мешает полномасштабному наступлению ВСУ

ВСУ планируют провести полную деоккупацию территории Украины

Украина не намерена останавливать зимой наступление, цель которого заключается в полном освобождении всех оккупированных территорий.

Как рассказал глава Министерства обороны Алексей Резников во время совместного брифинга со шведским коллегой Полом Йонсоном, уменьшение активности боевых действий обусловлено погодными условиями.

Резников подчеркнул, что переход от сухой погоды к зимним морозам сопровождается периодом, когда почва достаточно мягкая, чтобы сделать практически невозможным продвижение колесной техники. При этом, это является проблемой для обеих сторон.

"ВСУ не планируют останавливаться", — сказал он.

По его словам, как только почва промерзнет достаточно, чтобы передвижение колесной техники стало менее проблематичным, кампания по освобождению украинских территорий продолжится.

Как сообщалось ранее, министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас высказал мнение, что зима принесет проблемы для украинцев и россиян, однако, по его мнению, ВСУ к холодному периоду готовы намного лучше, поскольку знают особенности своей страны, а также имеют преимущество по снаряжению и боевому опыту.