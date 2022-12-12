Выезд мужчин за границу: юрист назвал категорию военнообязанных, которые могут уехать из Украины

Юрист рассказал, какие документы мужчинам понадобятся при выезде из Украины

Некоторые категории мужчин могут покидать территорию страны во время действия военного положения и общей мобилизации. При выезде из Украины им необходимо иметь при себе ряд документов, подтверждающих разрешение.

Одной из категорий являются мужчины, являющиеся отцами детей с инвалидностью. Пересечь границу имеют право родители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет. Об этом юрист Илья Хромец рассказал изданию ZN.

По его словам, для выезда в другую страну отцу такого ребенка нужно предварительно обратиться в ТЦК и СП с заявлением о предоставлении отсрочки и получить военно-учетный документ с записью об отсрочке от мобилизации.

Какие документы понадобятся мужчине для выезда с ребенком с инвалидностью:

Свидетельство о рождении ребенка;

Документы, подтверждающие соответствующие полномочия лица, сопровождающего ребенка с инвалидностью (касается опекунов, приемных родителей, попечителей, родителей-воспитателей);

Удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи в соответствии с Законом Украины "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью", в котором указан статус "ребенок с инвалидностью".

Справка о получении соцпомощи от государства детям с инвалидностью, выданной структурным подразделением по вопросам социальной защиты населения или индивидуальной программы реабилитации ребенка с инвалидностью, выданной врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения, или медицинского заключения о ребенке с инвалидностью до 18 лет (их нотариально заверенных копий).

У отца ребенка с инвалидностью должны быть при себе документы, удостоверяющие личность и военно-учетные документы с записью об отсрочке от мобилизации.

Напомним, что правительство изменило сроки пребывания за границей для одной из категорий мужчин, которой разрешен выезд. За нарушение новых правил предусмотрено соответствующее наказание.