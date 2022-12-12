"Рекорд для Книги Гиннеса": эксперт рассказал о новом "достижении" россиян на войне

Российская армия установила своеобразный "рекорд"

Во время полномасштабного вторжения в Украину россия потеряла рекордное количество генералов за относительно короткий срок.

Как рассказал военный эксперт Олег Жданов на своем YouTube-канале, всего за девять месяцев полномасштабной войны были ликвидированы целых 13 российских генералов.

"За девять месяцев войны потерять 13 генералов – это нонсенс, это рекорд для Книги Гиннеса", — сказал он, отметив, что в мировой истории не было подобных показателей.

При этом россияне потеряли не только огромное количество старших офицеров, но и в целом понесла тяжелые потери среди личного состава и боевой техники.

Жданов отметил, что в начале вторжения у россиян было около 3,5 тысячи танков в боевом состоянии, а сейчас у них осталось около 500 требующих ремонта машин.

Именно из-за этого, говорит эксперт, россияне активно ищут в других странах танки Т-72 и Т-62, в частности это касается Беларуси.

Как сообщалось ранее, элитная 1-я гвардейская танковая армия россии (1-я ГТА) была разбита в Украине и теперь вынуждена пополнять свои ряды неопытными мобилизированными.