Подготовка рф нового удара и уловки Ирана: новости, которые вы могли проспать

Собрали важные новости на утро, которые вы могли пропустить

Ночь на вторник, 13 декабря, прошла почти без воздушных тревог, однако есть тревожные новости с фронта.

"Телеграф" собрал коротко все главные известия за вечер и ночь.

Ночные обстрелы

Воздушная тревога ночью была объявлена в Донецкой и Запорожской областях, однако об обстрелах на тех территориях пока информации не поступало.

Но около полуночи враг серьезно обстрелял Никополь, — видео моментов ударов поражают:

Враг готовит новые удары

"россия не отказалась от этой своей тактики террора. Отсутствие массированных ракетных ударов говорит лишь о том, что враг к ним готовится и может ударить в любое время ", — подчеркнул в вечернем обращении президент Владимир Зеленский.

По его словам, блекауты — единственная надежда россии.

Иран хитрит

Иран планирует ограничить радиус действия баллистических ракет, которые он хочет передать россии для ударов по украинской территории, чтобы обойти ограничение резолюции Совета Безопасности ООН и предотвратить новые серьезные наказания, — об этом пишет Axios со ссылкой на четырех высокопоставленных чиновников Израиля, а также отчеты разведки.

"Поставки иранских баллистических ракет в россию могут нарушить резолюцию Совета Безопасности ООН и запустить механизм "отката", то есть возобновление санкций ООН против Ирана", — говорится в сообщении.

Контрнаступление ВСУ

Четвертый этап контрнаступления ВСУ может состояться на Запорожском направлении, считают в издании Forbes.

Этот маневр будет целью освободить большую часть юга Украины и оттеснить вражеские войска вплоть до узкого участка суши, соединяющего материковую Украину с Крымским полуостровом, который российские войска захватили в 2014 году.

Карта боевых действий Запорожская область 13.12.2022

Смерть спасателей

Во время выполнения задач по назначению 12 декабря погибли трое пиротехников ГСЧС Донбасса в Константиновке под Краматорском:

начальник отделения пиротехнических работ Евгений Сагайда 1998 г.р.;

начальник отделения подводного разминирования Александр Кулинич 2000 г.р.;

старший водитель-сапер отделения пиротехнических работ Максим Лизя 1979 г.р.

Еще двоих бойцов ГСЧС спасают врачи.

Погибшие спасатели

"Одна из тех наших территорий, которые наиболее загрязнены российскими минами, растяжками и снарядами, которые не разорвались. Спасибо всем нашим героическим работникам ГСЧС, нашей полиции, военным, которые проводят разминирование. Каждая обезвреженная российская мина, каждый изъятый снаряд, каждая обнаруженная и обезвреженная растяжка – спасенные жизни наших людей", – выразил соболезнование Зеленский.

Помощь Украине

США готовятся объявить о новой помощи Украине в условиях ее противостояния российской агрессии, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Пока Штаты отправили в Украину партию энергетического оборудования для восстановления инфраструктуры на 13 млн долларов.

Послы стран ЕС согласовали пакет финансовой помощи Украине в размере 18 млрд. евро, а также минимальный налог для крупных компаний в размере 15%.

Правительство Швеции выделило на помощь Украине еще более 55 млн. евро.

Германия пока не предоставляет Украине современные танки, но продолжает присылать другие виды вооружений, среди которых, в частности, самоходные гаубицы — так, в Украину было доставлено 24 единицы самоходных гаубиц.

Также будет предоставлено шесть-семь САУ Gepard, сообщает глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман.

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