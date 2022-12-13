Разбирали авто и гнали бражку: оккупанты превратили отделения полиции в свалку перед отступлением

Боевой дух оккупанты, очевидно, поднимать бражкой, которую самостоятельно изготовляли и хранили в бидонах

Российские оккупанты, известные своей невиданной жестокостью и мародерством, господствовавшим на всех без исключения захваченных ими территориях, могут считать эти противозаконные действия против мирных украинцев своей "визиткой".

Как в своем интервью для издания "РБК-Украина" рассказал глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, самое большое количество мусора и беспорядка после ухода захватчиков находили именно в подразделениях полиции или прокуратуры. По его словам, именно в подвалах этих помещений довольно часто оккупанты обустраивали пыточные, где незаконно содержали граждан, которых обвиняли в работе с украинской армией или в чрезмерном, по их мнению, патриотизме.

"Их же просто задерживали и там держали по несколько дней или недель. Не было ни одного подразделения, или в Херсоне, или в Харьковской области, которое было бы более-менее в приемлемом состоянии. То есть это бескультурье и свинство. Есть комнаты, где они работали, есть комнаты, где они проживали. Разницы нет, все было сброшено в одну кучу. Разницы нет. Вы же понимаете, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь – ну летом можно было это убрать? Нет. Главное, на русском языке написать "Полиция рф" и все. Это все, что они принесли с собой. В таких условиях говорить о каком-то правопорядке в этих регионах не приходится", — пояснил Клименко.

Кроме того, он рассказал, что россияне уничтожили очень большое количество техники украинских правоохранителей. И это значительный удар по полиции в техническом плане. По словам главы Нацполиции, оккупанты этой техникой даже не пользовались, что удивительно, они просто снимали с нее колеса и агрегаты с автотранспорта. Старые они или новые — разницы для захватчиков не было, это все отправлялось домой, в россию.

"Домой, в дом. Не знаю, что они с ними будут делать, пожалуй, для них это такая диковинка, что такие полицейские автомобили хороши, еще и соответствующими надписями. Снимали все, что было на этой машине – зеркала, все. То есть полностью раскомплектовывали ее и отправляли, пожалуй, домой. Если гражданские машины, то они их разбивали часто, а если полицейские, то разбирали", – рассказал Клименко.

Также он добавил, что в освобожденном Купянске представители правоохранительных органов Украины нашли среди других лохмотьев, оставленных оккупантами, еще и несколько бидонов с бражкой. По мнению главы Нацполиции, россияне готовили ее и сразу пили, чтобы таким образом поднимать свой "боевой дух".

Ранее "Телеграф" собрал важнейшие заявления из нового интервью Игоря Клименко, в которых он подробно рассказал об освобожденных украинских территориях, судьбе копов-предателей и будущем двух враждующих стран после завершения войны.