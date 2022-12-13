"Успешная" работа ПВО: появились кадры последствий мощной "бавовны" в россии

Здешние власти уверяют население, что ПВО якобы "успешно" отработало по целям, однако кадры с места попадания говорят совсем о другом

Ночью на 13 декабря в городе Клинце (Брянская область россии), расположенном в нескольких десятках километров от границы Украины, произошел ряд мощных взрывов. В местных пабликах жители сразу забили тревогу и начали писать о том, что взрывы были такой силы, словно землетрясение. Позже в сети начала распространяться информация, что удар пришелся по военным частям города, однако официально власти заявили о якобы "успешной" работе сил противовоздушной обороны.

Город Клинцы (россия) находится примерно в 50 км от украинской границы

К утру в одном из здешних телеграмм-каналов "Подслушано Брянск" появилось видеоподтверждение последствий якобы "успешной работы ПВО". Стоит отметить, что кадры, на которых четко видна поврежденная техника и размеры воронки, оставшейся после попадания, с ресурсов начали спешно удалять, однако "Телеграфу" удалось их сохранить.

Воронка после попадания боеприпаса

Позже информацию о взрывах в городе прокомментировал губернатор Брянской области россии александр богомаз. По его словам, запуск ракеты ночью осуществили Вооруженные силы Украины, однако украинская сторона пока никаких комментариев по этому поводу не дает.

"Сегодня ночью ВСУ произвели обстрел территории города Клинцы. В результате работы систем ПВО вооруженных сил российской федерации ракета была уничтожена, отдельные части попали на территорию промзоны. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы", — написал он.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в последнее время такие "хлопки" для россиян уже не редкость. В частности, только за последние дни мощные взрывы слышали жители Саратовской и Рязанской областей, где попали в аэродромы с техникой захватчиков.