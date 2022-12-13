россия вскоре может пойти в большое наступление - Кулеба сделал прогноз

Кулеба рассказал о наступательных возможностях россиян

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга для иностранных СМИ сделал прогноз о возможностях россии в войне на ближайшее время. А также добавил, что Украина активно противодействует возможным планам рф.

Как передает издание "Укринформ", по прогнозу министра возможности страны-агрессора для проведения большого наступления на нашу страну могут восстановится уже к концу нынешней зимы.

"Я думаю, что возможности россии проводить большое наступление могут восстановиться до конца января-февраля", — передает издание слова Кулебы.

Также глава МИД отметил, что Украина, в свою очередь, пытается делать всё для того, чтобы этому помешать.

"Я не говорю, что это точно произойдет, но по лучшему сценарию, учитывая мобилизацию, призыв, который они объявили, а также тренировку новых призывников и движение их тяжелого оружия по стране, они точно сохраняют надежды на то, что они смогут пробиться сквозь нашу линию и продвинуться глубже в Украину", — добавил Дмитрий Кулеба.

Напомним, ранее мы писали о том, что американский генерал Бен Ходжес сделал прогноз по поводу того, когда Украина сможет вернуть Крым.

Также мы сообщали о том, что военный эксперт Олег Жданов спрогнозировал, чем для Украины могут закончится бои в Бахмуте.