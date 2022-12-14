Война — день 294: в Украине восстанавливается электроснабжение, ВСУ бьют по тылам оккупантов

Оперативно о главном 14 декабря

Вторжение российских войск в Украину продолжается 294 дня. Украина наращивает генерацию электроэнергии, благодаря чему снижаются периоды отключения света в областях страны. Тем временем на фронте ВСУ активно "утюжат" артиллерией скопления техники и живой силы противника.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 14 декабря, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 К энергоблокам захваченной российскими агрессорами крупнейшей атомной станции в Европе Запорожской АЭС подключают мобильные котельные на дизельном топливе для предотвращения замерзания критических систем станции, сообщили в МАГАТЭ.

С данными за 11 декабря можно ознакомится в трансляции: Война — день 291: оккупанты обстреливают Украину и получают "бавовны" в ответ

Информация за 12 декабря доступна в сводке: Война — день 292: тяжелые бои за Бахмут, ВСУ имеют успехи на Луганщине.

О происходившем 13 декабря можно узнать в материале: Война — день 293: оккупанты несут огромные потери, но давят под Бахмутом