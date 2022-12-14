"Помощь в пути": в США уже отреагировали на атаку дронов на Киев

Штаты приготовили ответ на очередные обстрелы украинской столицы

После атаки иранских "Шахедов" на Киев, которую российские оккупанты совершили 14 декабря, в США пообещали еще больше помощи для Украины.

На очередные удары рф по мирным украинским городам отреагировала посол США в Украине Бриджит Бринк. На своей странице в Twitter она отметила, что помощь для Украины уже в пути.

"Беспилотники в Киеве сегодня утром, но я знаю, что просыпаться от российских бомб уже стало слишком частым явлением, которое украинцы с храбростью и достоинством переживают по всей Украине. Мы с вами — еще больше помощи уже в пути", — заявила Бринк.

Напомним, что утром 14 декабря в столице и области прозвучал сигнал воздушной тревоги, после чего раздались взрывы. Позже стало известно, что российские захватчики запустили на Киев более десятка дронов-камикадзе. Предварительно, нашим военным удалось сбить все беспилотники. К счастью, никто не пострадал. В сети были опубликованы фотографии остатков сбитого на Киевщине дрона.

Предположительно, сегодняшняя атака дронов могла быть некой местью оккупантов за "бавовну" на аэродроме в Рязанской области.