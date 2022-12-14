Украинцев ждет новая волна мобилизации в 2023 году: от чего это зависит

Армия имеет спрос на "свежую кровь", ведь несет потери и имеет раненых

В Украине проходит всеобщая мобилизация, действие которое продлили до конца февраля следующего года. Это значит, что граждан продолжат ждать в военкоматах для проверок и вероятного призыва в ряды армии. Как рассказала замглавы Минобороны Анна Маляр, в первую очередь количество мобилизованных будет зависеть от ситуации на фронте и, соответственно, потребностей ВСУ.

Больше подробностей передает "ТСН". По словам чиновницы, армия действительно нуждается в пополнении своих рядов, на которых сказываются боевые потери. И пока раненые военнослужащие восстанавливаются в госпиталях, их место должен занять кто-то еще.

"Эти вещи сложно прогнозировать, потому что мобилизация зависит от потребностей войны. И, кроме того, есть потери и потребность в восстановлении, даже те люди, которые сейчас воюют, требуют замены", — подчеркнула Анна Маляр.

Также она добавила, что более детально, а главное — публично о необходимости новой волны мобилизации будут говорить уже после Нового года.

Ранее "Телеграф" рассказывал, представители каких военных специальностей сейчас наиболее нужны ВСУ.

Также мы объясняли, каких врачей призывнику придется пройти в рамках медкомиссии при мобилизации.