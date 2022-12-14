8-летний мальчик погиб в результате обстрела россиянами Херсона: подробности трагедии

Мирные жители продолжают гибнуть из-за российского террора

Во время очередных российских обстрелов Херсона не обошлось без жертв. На этот раз стало известно о гибели троих человек, среди которых восьмилетний мальчик.

Как сообщил в своем Facebook начальник пресс-службы ВСУ в Херсоне Дмитрий Плетенчук, врачи пытались реанимировать мальчика в течение часа, однако их старания успехом не увенчались.

"Мальчик 8 лет. Не спасли. Слишком много повреждений из-за минно-взрывной травмы", — написал он.

До этого Плетенчук сообщал, что ранее были обнаружены тела погибшей женщины и 38-летнего мужчины. Кроме того, он проинформировал, что 7-летний ребенок получил ранения.

По его словам, из-за обстрелов также были повреждены жилые дома и сожжены несколько автомобилей.

Стоит отметить, что спустя час после публикации, Плетенчук удалил свое сообщение о погибшем мальчике, поэтому остается надежда, что ребенок жив.

Напомним, 14 декабря оккупанты нанесли мощный удар по Херсону, в частности было обстреляно здание городской администрации.

Город в последнее время подвергается многочисленным обстрелам, при этом удары, как и в других пострадавших городах, наносятся хаотично и зачастую приходятся на объекты гражданской инфраструктуры или по жилым домам. Так 11 декабря после очередного удара возник сильный пожар в одной из многоэтажек.