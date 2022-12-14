"Настоящая" зима идет в Украину: чего ждать от погоды до конца декабря

Чего ждать от погоды в декабре

До конца года остается еще половина месяца, однако оставшаяся часть декабря принесет украинцам лишь один краткосрочный период сильных морозов, да и то далеко не всем.

Как говорится в прогнозе Гисметео, чего уж точно будет хватать в этот период, так это осадков. Наиболее сильные снегопады пройдут на грядущих выходных 17 и 18 декабря, хотя местами вместо этого погода "порадует" дождями.

Ожидается, что в западные области холода придут к концу выходных, но закончатся уже в начале следующей недели. После этого практически до конца года столбик термометра будет удерживаться в районе 0 днем и уходить в легкий минус по ночам.

Подобная картина будет наблюдаться и в центральных областях, хотя там холодный период будет держаться чуть дольше.

На востоке тоже ожидается похолодание к концу текущей недели, однако температура сильно в "минус" уходить не будет.

На юге традиционно стоит ждать наиболее теплой погоды. Столбики термометра там будут стабильно держаться в плюсовом диапазоне, лишь изредка опускаясь ниже ноля по ночам.

Что касается рождественско-новогоднего периода, то и в это время особых морозов ждать не стоит. Народный синоптик Станислав Щедрин прогнозирует, что погода на праздники будет точно такой же, как и в прошлом году.