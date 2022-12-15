Война — день 295: ситуация в энергетике Украины улучшилась, "бавовны" в россии

Оперативно о главном 15 декабря

Вторжение войск россии в Украину продолжается 295 дней. Попытки оккупантов вновь ударить дронами-камикадзе не увенчались успехом. Тем временем в приграничных с Украиной регионах рф продолжаются взрывы. Обстановка на фронте остается сложной: оккупанты давят на Донбассе, хоть и не имеют существенных успехов. ВСУ же продолжают бить дальнобойным вооружением по тылам врага.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 15 декабря, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Зеленский заявил, что за эту неделю "имеем важный прогресс" в вопросе ПВО. "Провел сегодня заседание Ставки. Говорили, в частности, и о защите неба. Постоянно усиливаем нашу противовоздушную и противодронную оборону. И делаем все, чтобы получить для Украины более современные и мощные системы. За эту неделю мы имеем важный прогресс в вопросе ПВО", — сказал он в видеообращении.

С данными за 12 декабря можно ознакомится в трансляции: Война — день 292: тяжелые бои за Бахмут, ВСУ имеют успехи на Луганщине.

Информация за 13 декабря доступна в сводке: Война — день 293: оккупанты несут огромные потери, но давят под Бахмутом

О происходившем 14 декабря можно узнать в материале: Война — день 294: в Украине восстанавливается электроснабжение, ВСУ бьют по тылам оккупантов