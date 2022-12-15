Для чего Украине нужны свои "шахеды": военный эксперт дал четкий ответ

ВСУ должны массово громить логистику и технику россиян, чтобы все больше и больше выбивать врага из колеи

Возвращение иранских беспилотников Shahed на поле боя в Украине после короткой передышки в их применении оказывает серьезное давление на ход боевых действий. По мнению авиационного эксперта, ведущего научного эксперта Госмузея авиации им. Антонова Валерия Романенко, украинскому производству стоит ответить противнику созданием собственных БПЛА. Если ВСУ будут иметь аналогичные дроны-камикадзе, которые будут поступать в больших количествах, это благоприятно повлияет на развитие ситуации на фронте.

Об этом специалист рассказал в эфире шоу "MUST know" для OBOZREVATEL TV. Романенко уверен, что регулярное применение беспилотников может серьезно подорвать боевой дух противника — при правильном применении.

Эксперт говорит, что в первую очередь "украинские шахеды" стоит бы направить на удары по логистике оккупантов. Регулярная "бавовна" с помощью таких дронов действительно серьезно повлияет на интенсивность боев.

"У них армия немотивированная — если им не давать оружие, топливо для их техники, еду, они долго воевать не будут, зачем им это, они на это не подписывались", — поясняет Валерий Романенко.

Именно потому производство БПЛА, которые смогут мешать россиянам получать новые отправки как вооружения, так и продукции для других нужд. Запад уже поставляет Украине различные комплектующие для этого, включая матрицы и микросхемы. Однако процесс стоит ускорить, поставив его "на конвейер".

"Это должно производиться на всех предприятиях размером с автосервис, — предполагает Романенко. — Таким образом изготовлялись российским "Орланы", они начинали с мастерской в два зала… Мы сейчас должны массово это производить".

Стоит отметить, что один из новеньких отечественных беспилотников уже успешно разработан "Укроборонпромом" и сейчас проходит всяческие испытания, прежде чем заступить на службу в ВСУ.

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