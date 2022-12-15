Серьезное наступление врага возможно на двух направлениях: актуальные карты боев в Украине

Оккупанты стянули силы на востоке Украины

Российские оккупанты могут в начале 2023 года начать серьезное наступление. Риск наступления врага есть на двух основных направлениях — вдоль границы Харьковской и Луганской области на северо-востоке Украины и на Донеччине. Враг стягивает тяжелую технику из тыла Луганщины ближе к линии фронта.

Как отмечают в Институте изучения войны, морозы и затвердевание почвы способствуют увеличению темпов наступления. Часть войск врага была переведена в различные районы Донеччины после отступления в Херсонской области. Оставшиеся там части укрепляют оборону, пока россияне могут надеяться начать новое наступление в районе Угледар-Павловка. Прогноз экспертов оценивает возможность российских войск захватить стратегически важную территорию в ближайшие месяцы как маловероятную.

Отмечается, что враг продолжает наступательные действия в районе Бахмута и Авдеевки. На линии Кременная-Сватово продолжается украинское контрнаступление, а россия атакует.

Карта военных действий в Украине

Восток Украины

Российские источники заявили о наращивании украинскими силами контрнаступательных операций в направлении Сватово. Также есть данные и про продолжение операций в районе Кременной. Оккупанты боятся, что украинские силы перехватят инициативу если возбмут Кременную. Генштаб ВСУ сообщил про отбитые атаки россии северо-западнее Сватово в районе Гряниковки Харьковской области и Новоселовского на Луганщине. Отбивались от оккупантов также к северу от Кременной в районе Краснопоповки (и к югу от Кременной в районе Серебрянки и Белогоровки.

Карта боев на линии Сватово-Кременная

В Донецкой области наступление врага в районе Бахмута продолжается к югу и северо-востоку. Оккупанты заявляют про бои в Опытном, Бахмуте, на окраинах Соледара, но данные Генштаба это не подтверждают. Разнится степень оценки продвижения и у самих россиян. В районе Авдеевки также продолжается наступление. Враг заявляет про частичный захват Водяного. В западной части Донеччины россия в обороне.

Карта боевых действий в Донецкой области

Юг Украины

Враг продолжает оборону и наносит удары по правому берегу Херсонской области. Также возводятся линии укреплений. Украинские военные отрабатывают по целям в тылу оккупантов в Херсонской и Запорожской областях.

Карта военных действий в Херсонской области

Ранее "Телеграф" сообщал, что на фоне риска усиления военной активности, эксперты обсуждают, какой город может быть первым в очереди на освобождение. Среди вариантов — Мелитополь, который занимает выгодное географическое положение на пути к Крыму.