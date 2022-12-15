россия бьет по энергоструктуре Украины с четкой целью: в Минобороны озвучили план кремля

В рф своя тактика ведения войны против Украины

российская федерация на систематической основе наносит удары по энергетической инфраструктуре мирных украинских городов, таким образом пытаясь вызвать панику среди населения и взять тайм-аут в боях на фронте.

Такова информация во время очередного брифинга. озвучила заместитель министра обороны Анну Маляр. По ее словам, россиянам крайне важно выиграть паузу в боевых действиях, поэтому именно поэтому они пытаются "убить" всю украинскую энергосистему.

"У пропагандистов есть желание спровоцировать протестные настроения внутри Украины, которые, по их мнению, заставят военно-политическое руководство Украины принять так называемые "мирные предложения" россии", — пояснила она.

Кроме того, чиновница сообщила, что украинцы должны готовиться к крайне сложной зиме, однако ее нужно выстоять ради дальнейшей победы нашей страны в войне с российскими захватчиками.

"Пока в топе обсуждений сложная зима, которую нам придется пережить. Однако каждый миг стоит помнить, ради чего мы должны с достоинством пройти эту тьму и сохранить свой внутренний свет. За ней нас ждет победа над врагом", — подытожила Маляр.

Ранее "Телеграф" сообщал, что ночью на 15 декабря, россия совершила один из самых масштабных обстрелов Донбасса. В частности, под удар попали жилые дома, расположенные в центре Донецка.