Помимо огромного числа погибших, россия имеет также грандиозные санитарные потери

Украинские защитники делают все возможное, чтобы потери российских оккупантов на фронте с каждым днем становились все больше. При этом реальное количество погибших россиян уже давно могло превысить отметку в 100 тысяч. По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, официальная статистика Генштаба сообщает лишь о потерях Минобороны рф — то есть контрактной армии или свежих "мобиков".

Больше деталей он раскрыл в эфире "24 канала". Чиновник подчеркнул, что любые другие подразделения — лица без контракта (к примеру, завербованные пригожиным осужденные) и "вагнеровцы" считаются отдельно.

Помимо этого Генштаб имеет отдельную сводку и насчет погибших бойцов росгвардии — того подразделения российских военных, которые занимаются "карательными операциями". Именно эти люди составляли большинство среди зашедших прошлой зимой на территорию Киевщины российских войск; они планировали добраться до Киева, где устроили бы большой аналог Бучи.

"Уже есть больше ста тысяч, — говорит Подоляк. — Возможно, 110, 115, 120 тысяч в целом".

При этом даже такая цифра не включает в себя санитарные потери, которых у россиян также огромное количество. Именно из-за их обилия в рф и продолжается скрытая мобилизация, ведь "пушечного мяса" на фронте попросту не хватает.

Отметим, что согласно официальным данным Генштаба на утро 15 декабря армия рф в Украине безвозвратно потеряла около 96590 бойцов. За сутки количество "хороших русских" увеличилось на 590 человек.

Напомним, что не так давно похожую цифру — в 100 тысяч человек — озвучивала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Однако ее речь касалась потерь украинской армии. Очень скоро она исправила свои данные, подчеркнув, что говорила не только о погибших, но и раненых бойцах.

В Офисе президента остались недовольны тем, что иностранные политики позволяют себе использовать столь чувствительную информацию — пусть даже и в благих целях. Позже советник ОП Алексей Арестович заявил, что реальные потери ВСУ минимум в десять раз меньше, чем озвученные Ляйен.