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Сводки Генштаба не совсем корректны: Подоляк назвал реальные потери россиян в Украине (видео)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Российские вояки регулярно теряют огромное количество людей, но продолжают забрасывать линию фронта "пушечным мясом" Новость обновлена 15 декабря 2022, 13:38
Российские вояки регулярно теряют огромное количество людей, но продолжают забрасывать линию фронта "пушечным мясом". Фото Коллаж "Телеграфа"

Помимо огромного числа погибших, россия имеет также грандиозные санитарные потери

Украинские защитники делают все возможное, чтобы потери российских оккупантов на фронте с каждым днем становились все больше. При этом реальное количество погибших россиян уже давно могло превысить отметку в 100 тысяч. По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, официальная статистика Генштаба сообщает лишь о потерях Минобороны рф — то есть контрактной армии или свежих "мобиков".

Больше деталей он раскрыл в эфире "24 канала". Чиновник подчеркнул, что любые другие подразделения — лица без контракта (к примеру, завербованные пригожиным осужденные) и "вагнеровцы" считаются отдельно.

Помимо этого Генштаб имеет отдельную сводку и насчет погибших бойцов росгвардии — того подразделения российских военных, которые занимаются "карательными операциями". Именно эти люди составляли большинство среди зашедших прошлой зимой на территорию Киевщины российских войск; они планировали добраться до Киева, где устроили бы большой аналог Бучи.

"Уже есть больше ста тысяч, — говорит Подоляк. — Возможно, 110, 115, 120 тысяч в целом".

При этом даже такая цифра не включает в себя санитарные потери, которых у россиян также огромное количество. Именно из-за их обилия в рф и продолжается скрытая мобилизация, ведь "пушечного мяса" на фронте попросту не хватает.

Отметим, что согласно официальным данным Генштаба на утро 15 декабря армия рф в Украине безвозвратно потеряла около 96590 бойцов. За сутки количество "хороших русских" увеличилось на 590 человек.

Напомним, что не так давно похожую цифру — в 100 тысяч человек — озвучивала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Однако ее речь касалась потерь украинской армии. Очень скоро она исправила свои данные, подчеркнув, что говорила не только о погибших, но и раненых бойцах.

В Офисе президента остались недовольны тем, что иностранные политики позволяют себе использовать столь чувствительную информацию — пусть даже и в благих целях. Позже советник ОП Алексей Арестович заявил, что реальные потери ВСУ минимум в десять раз меньше, чем озвученные Ляйен.

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#Россия #Война #Потери #Армия РФ #Михаил Подоляк