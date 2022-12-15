Танки будут: Кулеба сделал оптимистический прогноз по западному оружию для Украины

Кулеба объяснил, почему страны стали помогать Украине с оружием активнее

Логика западных партнеров Украины о предоставлении оружия меняется, поэтому в дальнейшем Украина сможет получить все необходимое вооружение, в том числе танки, передачу которых пока блокируют в той же Германии. Такое мнение высказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Об этом глава МИД сказал в интервью шеф-редактору OBOZREVATEL Оресту Сохару, опубликованному на его Youtube-канале "Орестократия" в четверг, 15 декабря. Министр рассказал, чем отличается позиция Запада в вопросах военной помощи Украине от той, что была с начала полномасштабного вторжения рф.

Так, министр отметил, что ранее в вопросах предоставления оружия некоторые страны ждали, когда ситуация дойдет до критического момента. Кулеба приводит пример с артиллерией: "Мы просили артиллерию 155-го калибра, и нам говорили "нет, этого не будет". Затем, когда преимущество россии в артиллерии стало критическим, и было понятно, что мы останемся без артиллерии, прозвучало: "О, нужно спасать Украину и дать ей артиллерию".

В последние месяцы, делится своими наблюдениями глава МИД, логика Запада по поводу передачи вооружения украинским силам начала меняться.

"Что касается оружия: у нас осталась одна большая тема, на которую все еще существует табу, это танки. Все остальное в принципе мы уже начали получать. Но и это табу мы снимем, я не имею в этом никаких сомнений, — уверен Кулеба. — Когда первый западный танк поступит в ВСУ, я с легкостью смогу сказать, что в плане оружия Украина открыла все двери, которые были для нее закрыты, не просто на замок, но и забиты еще снаружи досками".

Ранее "Телеграф" сообщал, что США передали Украине новую партию военной техники, в том числе бронетранспортеры. Также отметим, что в скором времени Франция может предоставить ВСУ системы противовоздушной обороны.