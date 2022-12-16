Война — день 296: россияне обстреливают Херсон и пытаются атаковать на Донбассе

Оперативно о главном 16 декабря

Вторжение войск россии в Украину продолжается 296 дней. Энергосистема Украины продолжает наращивать потерянные в результате вражеских обстрелов мощности, однако угроза повторного обстрела сохраняется. Оккупанты обстреливают Херсон и другие расположенные вблизи линии фронта города, а также продолжают атаковать украинские позиции в районе Бахмута. Тем временем Евросоюз согласовал 9-й пакет санкций против рф и утвердит его в письменном виде в пятницу, 16 декабря.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 16 декабря, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

01:00 Украинские системы ПВО повысили эффективность до 80% — Резников.

00:10 На оккупированной части Луганщины взорвался склад с боеприпасами: вспыхнул пожар, слышна детонация.

00:00 НАПК выявило факты возможного незаконного обогащения народного депутата Верховной Рады IX cозыва Натальи Королевской на сумму около 50 млн грн и умышленное внесение недостоверных данных в декларацию за 2020 год.

С данными за 13 декабря можно ознакомится в трансляции: Война — день 293: оккупанты несут огромные потери, но давят под Бахмутом

Информация за 14 декабря доступна в сводке: Война — день 294: в Украине восстанавливается электроснабжение, ВСУ бьют по тылам оккупантов

О происходившем 15 декабря можно узнать в материале: Война — день 295: ситуация в энергетике Украины улучшилась, "бавовны" в россии