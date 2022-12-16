Вытеснять врага шаг за шагом: Зеленский о том, как прекратить обстрелы украинских городов

Наступление на оккупантов должно сочетаться с действиями на дипломатическом фронте, считает президент

В последние дни на Донбассе продолжаются жестокие российские атаки на украинские города.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в обращении по итогам 295-го дня войны.

"Оккупанты бросают в наступление всех и все, что только имеют. Они не могут одолеть нашу армию, поэтому физически уничтожают каждый город и село, чтобы не было никаких зданий, никаких даже стен, которые можно использовать для любой обороны", — уверен глава Украинского государства.

Единственный путь, как прекратить варварские обстрелы, уверен президент Зеленский – это "вытеснять шаг за шагом российских террористов с нашей украинской земли".

А также продолжать давление на россию, искать новые и новые способы привлечь каждого российского террориста, каждого российского олигарха, помогающего государству-террористу и всем российским чиновникам и пропагандистам – привлечь к ответственности за все, что они делают. Делают против Украины, против свободы как таковой.

"Я благодарю каждого и каждого, кто воюет и работает для Украины! Благодарю всех, кто держит фронт на Донбассе, на юге, кто держит границу, кто защищает наше небо, защищает наших людей. Вечная память всем, кто отдал жизнь за свободу!" – резюмировал украинский лидер.

Ранее сообщалось о том, что украинские военнослужащие смогли сдвинуть линию фронта в одном из районов Луганской, области. Вблизи села Диброва нашим защитникам удалось прорвать оборону россиян сразу на полтора километра.