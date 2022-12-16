Капитуляции рф не будет: известный таролог удивила прогнозом об окончании войны

Руководству россии позволят "сохранить лицо" перед населением

Известный экстрасенс и таролог Людмила Хомутовская, предрекавшая Украине победу весной 2023 года, сделала новый, в чем-то неожиданный прогноз о том, чего украинцам ждать в ближайшие месяцы.

Расклад она делала в эфире на YouTube-канале "Люкс ФМ" со Славой Деминым.

В частности, когда речь зашла о скорой капитуляции России, на которую надеются многие украинцы, оказалось, что никакой капитуляции врага не будет.

"Капитуляции я не вижу. Это что-то, чего россия априори не может сделать. Если они даже подпишут, потому что там какие-то условия им предлагают, на которые согласна в принципе россия, это будет звучать на уровне что они отвели войска, дабы защищаться от НАТО. Однако, в любом случае они не капитулирующая страна. Они принесут это так, что им нужно. Однако, не факт, что это может все пройти", — уверена Людмила Хомутовская.

Другими словами, российской федерации "подсластят пилюлю", позволив заявить для путинских "патриотов", что армия рф не отступает, а "отходит" на лучшие позиции.

Также таролог прокомментировала высказывания некоторых своих коллег о том, что война может затянуться еще не на один год.

По ее словам, слишком долго ждать не придется: время победы может наступить уже предстоящей весной.

"Мы за этот год обязательно получаем победу, пусть мне там кто что говорит, что это затянется на года. Нет, не затянется. Нам даже дают соглашение мирное. У нас будет победа, мы будем это праздновать. С другой стороны, у нас подымается тема, что армия каким-то образом начнет реформирование" – добавила таролог.

Напомним, что другой экстрасенс, Мария Тихая, заявила, что после победы Украины в войне будет происходить масштабное восстановление страны: в политику придут новые молодые лица, которые займутся серьезным развитием всех сфер нашей жизни.