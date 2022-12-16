Партизаны готовят диверсии, а ВСУ контрнаступают на востоке: свежие карты боев

Россияне не обходятся без серьезных потерь, ведь украинские армия и тыл слаженно работают

На востоке Украины продолжаются ожесточенные схватки на поле боя. Наличие у ВСУ отдельных успехов на Луганщине позволяет говорить об успешно продолжении контрнаступательных действий. Среди прочего наиболее "горячими" точками фронта остаются Бахмут, Авдеевка, Сватово и Кременная. Также оккупанты не забывают напоминать о себе на юге, держа оборону левого берега Днепра. При этом они нередко становятся жертвами диверсий партизан.

Больше деталей рассказали в свежей сводке Института изучения войны от 16 декабря. Аналитики отмечают, что обмен ударами между обеими воюющими сторонами происходит регулярно и вдоль всей линии фронта. В отдельных местах происходят попытки прорыва линии обороны — как со стороны ВСУ, так и российской армии.

Таким образом выглядит полная карта боевых действий в Украине на утро пятницы. ВСУ плотно заняты подготовкой к вероятному очередному прорыву на юге, но и на востоке бои не утихают.

Карта боев в Украине 16 декабря

Восток Украины

15 декабря ВСУ продолжили контрнаступление под Кременной и Сватово. При этом россияне пытаются трактовать события в свою пользу, сообщая о вероятных отбитых атаках украинцев под Софиевкой и Площанкой. При этом в Генштабе уже говорили о достижении определенных успехов на Луганщине — в районе населенного пункта Диброва (в 5 км от Кременной).

Бои в Луганской области 16.12.2022

Не утихают и точечные удары по российскому тылу — так, в Кадеевке Луганской области было уничтожено российский склад боеприпасов. Оккупанты утверждали, что для этого использовались ракеты HIMARS.

Продолжаются также ожесточенные бои на Бахмутском направлении. В пределах 30 км от города ВСУ отбили несколько российских штурмов — под Верхнекаменским, Яковлевкой, Соледаром и Веселым. По данным Генштаба, россияне хотят прорваться под Верхнекаменским, чтобы получить более открытый доступ к Белогоровке, что на Луганщине. Непростой является и ситуация под Опытным, Озаряновкой и Маерском.

Бои в Донецкой области 16.12.2022

Не оставляют россияне в покое и Авдеевку. Также регулярные боевые столкновения фиксируются и в районе западного пригорода Донецка. Россияне пытаются держать оборону, а ВСУ усилили разведку и имеют большие надежды на диверсантов.

Юг Украины

Большой конкретики по южному направлению нет — аналитики пытаются не испортить украинцам подготовку к очередному этапу контрнаступления, которое может ознаменоваться очередным бегством российской армии. Известно, что вдоль береговой линии Днепра оккупанты не прекращают огонь, ударяя по мирным городам и селам. Весьма часто страдает Херсон — только за прошедшие сутки в городе есть раненые и убитые.

Карта боев на юге Украины 16 декабря

Не обходится и без обстрелов других областей: речь о Николаевской, Днепропетровской и Запорожской. На неподконтрольной части последней украинские партизаны регулярно готовятся и проводят различные диверсии по уничтожению как технических средств, так и самих оккупантов.

ВСУ же отыскивают новые российские склады и сосредоточия личного состава, нанося сокрушительные огневые удары. Вероятно, из-за страха наступления украинских защитников в оккупированном Крыму началось дополнительное укрепление береговых линий — враг роет траншеи и минирует пляжи.

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