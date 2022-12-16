Перебои со связью и не только: последствия ракетного удара могут быть весьма серьезны

В столице разворачивают специальные оперативные штабы для более оперативного управления городом

Последствия массированного ракетного удара по Украине 16 декабря скажутся не только на энергетической системе страны. По словам мэра Киева Виталия Кличко, в городе может наблюдаться проблемы со связью и проводным интернетом, которые также зависимы от электропитания.

Об этом чиновник заявил в эфире телеканала "Киев". Отметим, что по всей столице работают специальные оперативные штабы, которые позволяют координировать работу по управлению всеми важными городскими службами. Для связи с киевлянами используются все официальные каналы городских властей, информацию пытаются передавать максимально быстро.

"Пункты обогрева работают, также работают все бюветы, — отметил Кличко, тут же предупредив: — Может быть проблема со связью, может исчезнуть интернет".

Добавим, что трудности с мобильным интернетом и связью других провайдеров наблюдаются также во многих регионах Украины.

Чиновник подчеркнул, что если проводная сеть действительно исчезнет, то телефонная связь должна остаться и работать на максимальных возможностях — это ранее обещали представители украинских мобильных операторов.

Напомним, что во время последней массированной атаки на Украину взрывы прогремели минимум в трех районах Киева. "Телеграф" подробно рассказывал о последствиях удара.