Военная машина рф начала двигаться: боец ВСУ оценил угрозу повторного наступления на Киев из Беларуси

Врага нельзя недооценивать, говорит блоге Юрий Касьянов

Вероятность нового нападения российских войск на Киев со стороны Беларуси на данный момент оценивается как весьма низкая, однако военная машина рф уже пришла в движение.

Об этом боец ВСУ, блогер Юрий Касьянов рассказал в "Главреду". Однако он уточнил, что это касается дня сегодняшнего, а в будущем ситуация может измениться.

По его мнению, даже в случае готовности 200-300 тысяч солдат к наступлению, их нужно было бы перебросить в Беларусь, придать необходимую военную технику и снабдить необходимым имуществом, и только уже тогда планировать новое наступление.

"Им нужно еще подвезти кучу боеприпасов к точке планирования наступления, развернуть полевые госпитали и так далее. Когда они могут это сделать? Самый ближайший срок – в течение трех недель (и это еще очень оптимистичный для них прогноз). Мы знаем, что это не бывает быстро, поскольку сказывается и человеческий фактор, и погодные условия, и неразбериха, которая связана с перемещением. Мы видим, что заскорузлая, ржавая военная машина РФ начала двигаться. Уже начались движения в сторону нашей границы под видом очередных учений – переброски танков и людей, прилеты самолетов", — говорит боец ВСУ.

В то же время Касьянов заметил: говоря о возможном периоде подготовки, он сомневается в способности россиян реализовать намеченные планы в срок.

"Я не думаю, что они [россияне] справятся и за три недели, но я всегда стараюсь не попадаться в ловушку ложных фантазий и трезво оценивать противника. По крайней мере, не недооценивать его, потому что это – самое опасное. Мы, по понятным причинам, владеем ограниченной информацией, потому как противник старается не рассказывать о своих планах, делает переброски войск скрытно. Поэтому лучше заранее готовиться к каким-то серьезным наступательным действиям со стороны противника, чем не готовиться вообще", — подчеркнул блогер.

Напомним, "Телеграф" писал со ссылкой на министра обороны Алексея Резникова о том, что существует вероятность новой масштабной вражеской атаки на Киев уже в феврале 2023 года.