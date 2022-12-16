Военная машина рф начала двигаться: боец ВСУ оценил угрозу повторного наступления на Киев из Беларуси
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Врага нельзя недооценивать, говорит блоге Юрий Касьянов
Вероятность нового нападения российских войск на Киев со стороны Беларуси на данный момент оценивается как весьма низкая, однако военная машина рф уже пришла в движение.
Об этом боец ВСУ, блогер Юрий Касьянов рассказал в "Главреду". Однако он уточнил, что это касается дня сегодняшнего, а в будущем ситуация может измениться.
По его мнению, даже в случае готовности 200-300 тысяч солдат к наступлению, их нужно было бы перебросить в Беларусь, придать необходимую военную технику и снабдить необходимым имуществом, и только уже тогда планировать новое наступление.
"Им нужно еще подвезти кучу боеприпасов к точке планирования наступления, развернуть полевые госпитали и так далее. Когда они могут это сделать? Самый ближайший срок – в течение трех недель (и это еще очень оптимистичный для них прогноз). Мы знаем, что это не бывает быстро, поскольку сказывается и человеческий фактор, и погодные условия, и неразбериха, которая связана с перемещением. Мы видим, что заскорузлая, ржавая военная машина РФ начала двигаться. Уже начались движения в сторону нашей границы под видом очередных учений – переброски танков и людей, прилеты самолетов", — говорит боец ВСУ.
В то же время Касьянов заметил: говоря о возможном периоде подготовки, он сомневается в способности россиян реализовать намеченные планы в срок.
"Я не думаю, что они [россияне] справятся и за три недели, но я всегда стараюсь не попадаться в ловушку ложных фантазий и трезво оценивать противника. По крайней мере, не недооценивать его, потому что это – самое опасное. Мы, по понятным причинам, владеем ограниченной информацией, потому как противник старается не рассказывать о своих планах, делает переброски войск скрытно. Поэтому лучше заранее готовиться к каким-то серьезным наступательным действиям со стороны противника, чем не готовиться вообще", — подчеркнул блогер.
Напомним, "Телеграф" писал со ссылкой на министра обороны Алексея Резникова о том, что существует вероятность новой масштабной вражеской атаки на Киев уже в феврале 2023 года.