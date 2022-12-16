Арестович троллит оккупантов за новый "массированный" удар: Обучаемость - как у дятла

Арестович расскзаал, сколько ракет удалось сбить Украине во время российской атаки 16 декабря

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович прокомментировал очередной российский массированный удар по Украине, а также оценил его эффективность. По его словам, Украине удалось уничтожить большинство ракет противника.

Так, согласно заявлению Арестовича, которое он сделал на своей странице в Facebook, утром, 16 декабря, оккупанты выпустили по территории нашей страны более 70 ракет. По предварительной информации, их российские захватчики запускали, как с воздушных носителей, так и с морских.

"38 крылатых ракет Х-101/Х-555 из восьми самолетов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95мс<…>22 крылатыми ракетами типа "Калибр" противник нанес удар с кораблей Черноморского флотa<…> Кроме того, из акватории Черного моря Украину атаковали дальние бомбардировщики Ту-22м3 тремя крылатыми ракетами Х-22, а также истребители Су-35 шестью управляемыми авиационными ракетами Х-59 и одной Х-31П", — рассказал Арестович.

При этом, советник ОП отметил, что Украинским Силам обороны удалось сбить более 60 ракет россиян. При этом в этот раз россияне пытались бить и по пунктам управления ПВО и войск радиотехнической разведки.

"Это они в декабре вспомнили, что нужно бить по пунктам управления ПВО и войск радиотехнической разведки", — сказал Арестович.

Что касается эффективности массированного удара, то Арестович считает, что у захватчиков получается "не очень", а кривая обучаемости их военачальников — "как у дятла".

"В общем, россияне ищут приёмы и способы, но получается не очень, наши, как и раньше сбили не менее 86 % ракет.", — добавил советник ОП.

В подтверждение своим словам Арестович привел в пример ракетную атаку на столицу, где по его заявлению, украинские силы сбили 37 из 40 выпущенных ракет.

Напомним, ранее мы писали о том, что Алексей Арестович сделал новый прогноз по войне в Украине.

Также мы сообщали о том, что Арестович назвал свою цифру украинских потерь на войне.