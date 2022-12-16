Нужен воздушный "меч": боевой генерал объяснил, как решить проблему ударной авиации врага

По мнению Забродского, у Украины есть два варианта решения проблемы российской авиации

Первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороны и разведке, генерал-лейтенант Михаил Забродский рассказал, как по его мнению, Украина может разрешить вопрос с проблемой дальней авиации россии.

Как пишет издание "Укринформи", по словам Забродского, воздушным "мечем" Украины должны будут стать комбинированные удары по стационарных целях оккупантов. В первую очередь таким ударам должны подвергнуться аэродромы базирования российской ударной авиации и районы стартовых позиций баллистических и крылатых ракет.

"Это даст возможность Воздушным силам и ВС Украины в целом, перейти от отражения воздушных ударов, к нанесению ответных ударов, а также – превентивных адресных ударов", – передает издание слова Забродского.

Также генерал отметил, что исходя из фактического и вероятного размещения данных объектов, существует потребность в таких способах поражения, которые бы могли достичь свои цели на территории, контролируемой противником по меньшей мере на глубину 150-250 км.

По мнению Забродского, в настоящее время существует два возможных варианта решения данной проблемы. Первое — это наращивание возможностей украинской ударной авиации путем применения более совершенных образцов авиационного и ракетного вооружения. Вторым вариантом генерал видит увеличение возможностей досягаемости комплексов М-142 HIMARS с укомплектованием их ракетами ATACMS.

"Такая возможность "выравнивания дальностей" сразу превращает воздушную войну для россиян и их сателлита из захватывающего приключения с боевыми пусками в смертельно опасную тяжелую работу" отметил в статье Забродский"

Напомним, ранее мы писали о том, что 16 декабря россия вновь нанесла ракетный удар по Украине. По словам советника ОП Алексея Арестовича. Во время нового обстрела россияне совершали пуски, в том числе, с помощью своей дальней авиации.