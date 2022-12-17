Война — день 297: ВСУ ударили по Крыму, а россия готовится к новым наступлениям

Оперативно о главном 17 декабря

Вторжение россии продолжается уже 297 дней. Украина оправляется после очередного масштабного ракетного удара, который вновь нанес повреждения энергетической системе. На фоне этого вновь пошли слухи о том, что россия готовит нападение на Киев из Беларуси, и хоть речь не идет о ближайших днях и даже неделях, но уже фиксируются определенные подвижки в эту сторону. Тем временем в НАТО считают, что российский диктатор владимир путин готов к затяжной войне и уже собирается мобилизировать дополнительных солдат.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 17 декабря, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В Telegram-каналах появилась информация о взрывах в оккупированном Крыму, в частности в Бахчисарае. Кроме того, сообщается о взрывах в Белгородской области россии.

Информация за 14 декабря доступна в сводке: Война — день 294: в Украине восстанавливается электроснабжение, ВСУ бьют по тылам оккупантов

О происходившем 15 декабря можно узнать в материале: Война — день 295: ситуация в энергетике Украины улучшилась, "бавовны" в россии

С данными за 16 декабря можно ознакомиться в трансляции: Война — день 296: новая масштабная ракетная атака россиян и бои на Донбассе