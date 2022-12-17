Оккупанты могли продвинуться в Яковлевке: актуальные карты боев в Украине

Прифронтовые населенные пункты под огнем врага

Российские оккупанты не имея возможности переломить ход действий на фронте продолжают атаковать Украину с воздуха. Оккупанты продолжают атаки на линии Сватово — Кременная.

Как сообщают в Институте изучения войны, также российские войска ведут наступление в районе Бахмута и Авдеевки. На юге Украины ситуация без серьезных изменений — враг держит оборону на восточном берегу Днепра.

Карта военных действий в Украине

Восток Украины

Российские оккупанты атаковали к северо-западу от Сватово (Новоселовское, Стельмаховка), северу от Кременной (Площанка и Краснопоповка), югу от Кременной (Белогоровка). На линии обороны врага Сватово — Кременная продолюается строительство оборонительных укреплений. Отмечается, что они, вероятно, будут "уязвимы для современных точечных ударов с закрытых позиций". Украинские военные продолжают наносить удары по тылам врага в Луганской области.

Карта боевых действий на северо-востоке Украины

В Донецкой области атаки вокруг Бахмута продолжаются к северо-востоку и югу в пределах не более 26 км от города. Оккупанты могли захватить Яковлевку — они заявляют про "зачистку" населенного пункта, также есть видео с геолокацией с вагнеровцами из центра населенного пункта. Враг ожидает, что это поможет ему при атаках на Соледар. В районе Авдеевки продолжаются атаки к северу и к югу. На западе Донецкой области оккупанты продолжают оборонительные операции.

Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

Оккупанты продолжают окапываться на восточном берегу Днепра и стягивают технику на север Крыма. Под огнем оккупантов области вдоль линии фронта. Украинские военные также не останавливаются — атакуют российскую логистику в Херсонской и Запорожской областях.

Карта военных действий на юге Украины

Ранее "Телеграф" сообщал, что российские оккупанты ракетами атаковали объекты критической инфраструктуры — энергетики и теплоснабжения. Для контрмер Украине нужно уничтожать ракеты и авиацию врага до моментов пуска.