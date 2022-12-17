Идет совсем другая игра: в США спрогнозировали "динамичную" зиму для Украины

Признаков желания прекратить войну со стороны россии нет

Зима не принесет передышки в военных действиях, а россия может готовить усиление вторжения к январю-февралю. В США не ожидают, что ситуация на фронте резко улучшится, но при этом не видят и признаков, что наступление может пойти на Киев.

Заместитель помощника министра обороны США по вопросам Украины и россии Лора Купер заявила, что у украинских военных навыков намного больше, чем в 2014 году и из-за этого на фронте "совершенно другая игра". Она добавила, что ситуация на войне зимой будет динамичной — нет признаков прекращения боевых действий ни со стороны Украины, ни как ожидается с российской стороны — они могут попробовать продвинуться.

Об опыте украинских военных говорил и генерал Валерий Залужный. Главнокомандующий ВСУ считает, что россияне зимой перейдут в наступление. Не исключает он, что оно будет направлено на Киев.

Координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям США Джон Кирби отметил, что хоть признаков отказа президента рф владимира путина от максималистических целей в Украине нет, признаков намечающегося "неизбежного шага" в отношении столицы Украины нет. "Мы внимательно за этим наблюдаем", — добавил он. Нет также со стороны россии и признаков желания переговоров, наоборот россия пытается найти оружие по всему миру и углубляет сотрудничество с Ираном.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что, то, какими будут зимой боевые действия, определит погода — наличие снега и степень промерзания земли. Усилия врага по увеличению активности боев и затягиванию войны заметили и в НАТО. Согласно картам боевых действий враг не прекращает атак как в Донецкой, так и в Луганской области.