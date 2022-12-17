Не все сразу: когда ожидать следующего масштабного контрнаступления ВСУ

Все зависит от скорости переоснащения, перегруппировки и спланирования движения

Несмотря на приход морозов в Украину, прогнозируется, что ни одна из сторон не прекратит свои атаки до наступления более теплой погоды. Более того, есть уже вероятные даты того, когда состоится новое контрнаступление Вооруженных сил Украины на захваченные врагом территории. Этому способствует ряд факторов.

Об этом рассказал директор Института современной войны в Вест-Пойнте Лиам Коллинз. По его словам, одной из причин того, что планирования контрнаступления на юге и востоке страны ВСУ понадобилось полгода является то, что Украине пришлось ждать несколько месяцев прибытия на ее базы обещанной западной помощи. Существенным фактором является длительное время, необходимое для планирования больших контрнаступлений и размещения поставок, оборудования и сил.

"Тот факт, что Украина проводила контратаки поочередно, одну за другой, говорит о том, что Украине не хватает боевой силы для одновременного проведения двух крупномасштабных контратак. Украине нужно время, чтобы перегруппироваться, переоснаститься и спланировать свою последующую крупномасштабную операцию. Таким образом, кажется разумным, что Украине придется подождать, по меньшей мере, от 30 до 45 дней, а то и больше, прежде чем она будет готова к следующему контрнаступлению, которое состоится в разгар зимы», — объяснил Коллинз.

Кроме того, по его мнению, хотя и проведение атаки зимой может быть затруднено, движение по бездорожью весной может стать вообще невозможным, как это обнаружили россияне во время своего первоначального вторжения и продвижения по грязи и влажной местности. Возможно, Украина захочет начать контрнаступление, пока земля еще замерзла.

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