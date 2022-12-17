Не забывайте документы! Что понадобится мужчинам для выезда из Украины

Перед пересечением границы мужчинам понадобится визит в военкомат

В Украине до средины февраля 2023 года было продлено действие военного положения. Это означает, что большинство мужчин призывного возраста все еще не имеют возможности спокойно пересечь границу. Однако некоторым категориям украинцев это все же позволено, хотя и понадобится предоставить отдельный пакет документов, подтверждающий разрешение.

"Телеграф" напомнит, кто все же может выехать из Украины и какие документы для этого нужны. Отметим, что бумаги будут проверять представители пограничной службы.

Перечень документов, необходимый мужчинам, будет отличаться для различных категорий:

люди с ограниченными возможностями — загранпаспорт, медсправка, подтверждающая диагноз, удостоверение человека с инвалидностью;

загранпаспорт, медсправка, подтверждающая диагноз, удостоверение человека с инвалидностью; мужчины с отсрочкой от службы — загранпаспорт, бронь или другой документ, подтверждающий отсрочку, командировочный лист;

загранпаспорт, бронь или другой документ, подтверждающий отсрочку, командировочный лист; непригодные к службе мужчины — загранпаспорт, заключение медкомисии о непригодности;

загранпаспорт, заключение медкомисии о непригодности; ухаживающие за людьми, нуждающимися в соцуходе, граждане — загранпаспорт, справка МСЕК, решение суда и справка о компенсации для человека, который обеспечивает постоянный уход;

загранпаспорт, справка МСЕК, решение суда и справка о компенсации для человека, который обеспечивает постоянный уход; студенты иностранных университетов — загранпаспорт и справка насчет отсрочки, которую выдает военкомат.

Отдельной категорией мужчин, которые могут покинуть Украину, являются родители — многодетные отцы, отцы-одиночки, отцы детей с инвалидностью, опекуны или приемные родители. В этом случае кроме своих документов придется озаботиться еще и множеством справок для детей, особенно несовершеннолетних или недееспособных. Больше деталей о пересечении границы с детьми читайте в материале "Телеграфа".

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