Укр

"Мы готовимся": генерал ВСУ рассказал, когда именно можно ждать нового наступления из Беларуси

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Андрей Ковальчук говорит, что больше "простой прогулки" на севере Украины врагу ждать не стоит Новость обновлена 17 декабря 2022, 13:21
Андрей Ковальчук говорит, что больше "простой прогулки" на севере Украины врагу ждать не стоит. Фото Коллаж "Телеграфа"

Наши защитники готовы "дать по зубам" любым врагам — и россиянам, и белорусам

Последние события в Беларуси демонстрируют особую активность режима лукашенко в военных вопросах. Впрочем, вероятность повторного вторжения противника через северные границы регулярно оценивается командирами ВСУ, и наши защитники готовы дать отпор. По словам генерал-майора, командующего ОК "Юг" Сухопутных войск ВСУ Андрея Ковальчука, украинские военные регулярно просчитывают все возможные сценарии и не исключают возможности открытия дополнительного фронта со стороны РБ.

Об этом он подробно рассказал в интервью SkyNews. Следует отметить, что особое внимание военнослужащий уделяет участку границы, через который враг может попытаться снова прорваться к Киеву.

"Мы рассматриваем возможность наступления из Беларуси в конце февраля, может быть, позже", — отмечает генерал-майор, подчеркивая масштабную работу, проводимую ВСУ.

Как сообщает Ковальчук, украинские военные регулярно проводят разведку, уточняют места сосредоточий сил противника и их количество. Также наши защитники произвели минирование некоторых участков приграничных областей, в целом организовывают надежную оборону на севере страны.

"Больше не будет того, что они [российские оккупанты — ред.] просто войдут, как это было 24 февраля", — резюмировал он.

Стоит отметить, что несмотря на подготовку ВСУ, большинство военных экспертов уверены: вероятность нападения со стороны Беларуси весьма низкая. Боец ВСУ Юрий Касьянов попытался объяснить, какие факторы позволяют делать подобные выводы.

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#Украина #Беларусь #Нападение #Вторжение #Андрей Ковальчук