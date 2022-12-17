"Мы готовимся": генерал ВСУ рассказал, когда именно можно ждать нового наступления из Беларуси

Наши защитники готовы "дать по зубам" любым врагам — и россиянам, и белорусам

Последние события в Беларуси демонстрируют особую активность режима лукашенко в военных вопросах. Впрочем, вероятность повторного вторжения противника через северные границы регулярно оценивается командирами ВСУ, и наши защитники готовы дать отпор. По словам генерал-майора, командующего ОК "Юг" Сухопутных войск ВСУ Андрея Ковальчука, украинские военные регулярно просчитывают все возможные сценарии и не исключают возможности открытия дополнительного фронта со стороны РБ.

Об этом он подробно рассказал в интервью SkyNews. Следует отметить, что особое внимание военнослужащий уделяет участку границы, через который враг может попытаться снова прорваться к Киеву.

"Мы рассматриваем возможность наступления из Беларуси в конце февраля, может быть, позже", — отмечает генерал-майор, подчеркивая масштабную работу, проводимую ВСУ.

Как сообщает Ковальчук, украинские военные регулярно проводят разведку, уточняют места сосредоточий сил противника и их количество. Также наши защитники произвели минирование некоторых участков приграничных областей, в целом организовывают надежную оборону на севере страны.

"Больше не будет того, что они [российские оккупанты — ред.] просто войдут, как это было 24 февраля", — резюмировал он.

Стоит отметить, что несмотря на подготовку ВСУ, большинство военных экспертов уверены: вероятность нападения со стороны Беларуси весьма низкая. Боец ВСУ Юрий Касьянов попытался объяснить, какие факторы позволяют делать подобные выводы.